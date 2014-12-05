Кабмін може отримати від приватизації цього року майже в 50 разів менше, ніж планував
18:59, 05 грудня 2014Фінанси
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Кабінет міністрів України скоротив план надходжень від приватизації на цей рік з 17 млрд грн до 363 млн грн.
План надходжень від приватизації на цей рік скоротили з 17 млрд до 363 млн гривень / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ), про це йдеться у розпорядженні уряду №1067.
«Таким чином, план надходжень від приватизації на цей рік встановлено у розмірі 363 млн грн», - зазначили у прес-службі Фонду.
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