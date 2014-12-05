Кабмін може отримати від приватизації цього року майже в 50 разів менше, ніж планував

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ), про це йдеться у розпорядженні уряду №1067.

«Таким чином, план надходжень від приватизації на цей рік встановлено у розмірі 363 млн грн», - зазначили у прес-службі Фонду.

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