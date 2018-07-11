В Україні побільшало грошей

Грошова маса в Україні в червні зросла на 1% - до 1,2 трлн грн.

Обсяг грошової маси (агрегат М3 - сукупність готівки в обігу і безготівкових коштів на рахунках фізичних, юридичних осіб і держави) в Україні за червень зріс на 1% - до 1,210 трлн грн.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг грошової маси зріс на 0,1%.

Згідно з наведеними даними, грошова база (сукупність зобов'язань центрального банку, які можуть бути використані для створення грошової маси, включаючи готівку в обігу і зобов'язання перед кредитними організаціями) зросла на 3,1% у червні і на 5,2% з початку року - до 419,954 млрд грн.

Довідка УНІАН. Обсяг грошової бази в Україні за 2017 рік зріс на 4,6% - до 399,057 млрд грн, грошової маси - на 9,5%, до 1,208 трлн грн.