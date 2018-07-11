Гройсман: закупівля сканерів для боротьби з контрабандою в системі Prozorro дозволила заощадити 600 мільйонів

Очікувана вартість закупівлі становила 1,2 млрд грн.

Проведення торгів із закупівлі сканерів для боротьби з контрабандою в системі державних закупівель Prozorro дозволило заощадити 600 млн грн.

Читайте такожВ Україні запустять «пілот» зі сплати митних платежів через єдиний казначейський рахунок

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

«Завдяки системі Prozorro й принциповій позиції Антимонопольного комітету вчора ми провели торги на закупівлю сканерів. Лот було оголошено 1,2 млрд грн, торги закінчилися з реальною економією в 600 мільйонів. Тобто ми заплатимо на 600 мільйонів менше за сканери, на які планували 1,2 мільярда», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Кабмін затвердив план боротьби з контрабандою, який передбачає координацію всіх правоохоронних органів і Державної фіскальної служби. Зокрема, уряд надав право співробітникам Національної поліції цілодобово перебувати на митних пунктах для виявлення порушень.

Гройсман назвав найбільш популярні схеми контрабанди, на боротьбі з якими буде сконцентровано зусилля правоохоронців і уряду: оформлення вантажних автомобілів як порожніх, хоча насправді вони заповнені дорогим товаром; перетин кордону великою групою осіб (так звані «піджаки»), яка по частинах переносить партію товару як ручної поклажі; підміна документів на товар, що робить його дешевшим від реальної вартості; використання так званого «шостого» методу розрахунку митної вартості, який є найменш визначеним і дозволяє приховувати «сірий» імпорт; використання офшорних компаній, коли через симуляцію порушень і подальше рішення суду нібито повертають товар, хоча насправді імпортують його; ввезення низькоякісного пального під виглядом «Євро-4». Крім того, очільник уряду повідомив про волаючий випадок «чорного» імпорту нафтопродуктів, коли повний танкер заходить у нейтральні води, з українського берега до нього підпливають невеликі судна і розвантажують його, після чого танкер виявляється практично порожнім і проходить митне оформлення.

За оцінкою уряду, ефективна боротьба з контрабандою дасть змогу залучити до бюджету близько 100 млрд грн.