Чисті міжнародні резерви НБУ перевищили $7 мільярдів

Поточний рівень резервів вищий за показник на початок року на 5%.

Чисті міжнародні резерви Національного банку України в червні 2018 року зросли на 0,3% - до 7,006 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, поточний рівень чистих резервів вищий за показник на початок року на 5%.

Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України на 1 липня 2018 року становили 17,978 млрд дол., що на 4,4% нижче за показник на початок року.

Нарощування чистих міжнародних резервів є одним із зобов'язань України за програмою з Міжнародним валютним фондом.