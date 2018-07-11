Чисті міжнародні резерви НБУ перевищили $7 мільярдів
12:10, 11 липня 2018Фінанси
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Поточний рівень резервів вищий за показник на початок року на 5%.
Ілюстрація REUTERS
Чисті міжнародні резерви Національного банку України в червні 2018 року зросли на 0,3% - до 7,006 млрд дол.
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Як повідомляється на сайті НБУ, поточний рівень чистих резервів вищий за показник на початок року на 5%.
Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України на 1 липня 2018 року становили 17,978 млрд дол., що на 4,4% нижче за показник на початок року.
Нарощування чистих міжнародних резервів є одним із зобов'язань України за програмою з Міжнародним валютним фондом.
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