Скільки грошей українці тримають на депозитах: свіжа статистика НБУ

Обсяг депозитів в українських банках у червні зріс на 0,04% у гривні, на 0,2% у валюті.

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за червень 2018 року зріс на 0,04% – до 507,275 млрд грн, валютних (у доларовому еквіваленті) – на 0,2%, до 13,637 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, поточний обсяг гривневих депозитів на 3,4% вище за показник на початок року, валютних – на 0,7% нижче.

Залишки за гривневими кредитами скоротилися на 1,4% в червні, але при цьому зросли на 2,8%, з початку року - до 584,890 млрд грн.

Залишки за валютними кредитами (у доларовому еквіваленті) скоротилися на 0,6% в червні, але при цьому зросли на 5,6% з початку року - до 16,788 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, обсяг гривневих депозитів в українських банках за 2017 рік зріс на 15,1% – до 489,948 млрд грн, валютних (у доларовому еквіваленті) – на 2,7%, до 13,676 млрд дол.