Мінекономрозвитку покращило прогноз зростання економіки України

Міністерство прогнозує зростання ВВП країни в 2018 році на 3,2%.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі поліпшило прогноз зростання ВВП України у 2018 році до 3,2% з 3%, зростання економіки у 2019 році прогнозується на рівні 3%, у 2020 році - 3,8%, у 2021 році - 4,1% .

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Відповідний прогноз соціального та економічного розвитку, розроблений Мінекономрозвитку, був схвалений на засіданні уряду в середу.

При цьому прогноз інфляції на 2018 рік був погіршений до 9,9% з 9%, у 2019 році зростання цін може становити 7,4% зі зниженням до 5% до 2021 року.

Міністерство прогнозує, що у 2021 році реальний ВВП України перевищить рівень 2013 року на 1,6%.

Крім того, середня заробітна плата у 2018 році прогнозується на рівні 8713 грн, у 2019 році - 10129 грн, у 2020 році - 11451 грн, у 2021 році - 12835 грн.

Зростання експорту у 2018 році може становити 8,1%, у 2019 році - 8,3%, у 2020 році - 7,9%, у 2021 році - 9,8%.

Також міністерство прогнозує поступове зниження безробіття з 9,3% у 2018 році до 8,3% у 2021 році.

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд України прогнозував зростання економіки у поточному році на 3% за інфляції 9%, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк - зростання ВВП близько 3,5% за інфляції 10%.