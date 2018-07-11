Мінфін розблокував освоєння кредитів ЄІБ на 1,2 мільярда євро

Голова Мінфіну підписала зміни в три угоди між Україною та ЄІБ.

Міністерство фінансів України розблокувало освоєння коштів за трьома угодами з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на загальну суму 1,2 млрд євро.

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Як повідомляється на сайті Мінфіну, виконуюча обов'язки міністра фінансів Оксана Маркарова підписала зміни в три угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, кожна з яких передбачає залучення 400 млн євро.

За інформацією Мінфіну, зміни стосуються створення оптимальних умов вибірки коштів за підписаною у липні 2015 року угодою про фінансування розвитку муніципальної інфраструктури України.

Крім того, внесено корективи в угоду про фінансування аграрної галузі, підписаної у грудні 2015 року, що дозволяє почати використання коштів позики для довгострокового кредитування.

Крім цього, внесені зміни в угоду про кредитування малих та середніх підприємств, підписану в грудні 2014 року, що дозволяють продовжити термін доступності коштів позики.

Довідка УНІАН. Європейський інвестиційний банк - кредитна установа ЄС для фінансування у формі довгострокових кредитів та єдиний банк, що належить та представляє інтереси держав - членів ЄС.

Банк є найбільшим у світі міжнародним позичальником і кредитором за обсягами, надає фінансування і експертизу для надійних і стабільних інвестиційних проектів, що сприяють досягненню цілей політики ЄС.