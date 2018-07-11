Гройсман назвав головні ризики для економіки

За словами прем'єр-міністра, головними ризиками для економіки є політична нестабільність і проблеми з обслуговуванням зовнішніх боргів.

Уповільнення інфляції в Україні до менш ніж 10% є позитивним сигналом економічної стабілізації.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

«Ми маємо дуже позитивний сигнал - сповільнюється інфляція, 9%. Це навіть менше, ніж ми прогнозували. Це означає, що ми стабілізували ситуацію в країні», - сказав він.

За словами Гройсмана, головними ризиками для економіки є політична нестабільність і проблеми з обслуговуванням зовнішніх боргів.

«Зараз дуже важливі і політична стабілізація, і економічна, в тому числі головне - обслуговувати зовнішні борги, які були сформовані до 2013 року і можуть серйозно вдарити по економіці. Зараз ми починаємо відновлюватися, і я впевнений в тому, що в середньо- і довгостроковій перспективі ситуація буде дуже позитивною, але важливо, щоб не було потрясінь, пов'язаних з міжнародними боргами», - підкреслив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, інфляція в Україні у червні 2018 року в річному вираженні - порівняно з червнем 2017 року - становила 9,9%, сповільнившись з 11,7% місяцем раніше.

Найбільше зростання цін у річному вираженні зафіксоване на яйця - на 53,8%, утримання будинків і прибудинкових територій - на 28,7%, автодорожній пасажирський транспорт - 19,8%.

Зниження цін у річному вираженні зафіксоване на цукор (20,5%), овочі (12,9%), фрукти (0,2%).