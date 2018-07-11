Три сценарії для України: Кабмін підготував прогнози розвитку економіки на найближчі роки

Перший сценарій передбачає здійснення реформ і збереження сприятливих умов на світових ринках.

Кабмін підготував сценарії розвитку економіки на 2019-2021 роки. МЕРТ традиційно розраховує три сценарії розвитку.

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Макроекономічні орієнтири потрібні для розрахунку проекту державного бюджету на наступний рік.

Перший сценарій передбачає здійснення реформ і збереження сприятливих умов на світових ринках. Сценарій передбачає помірну реакцію економіки на реформи. Згідно з цим сценарієм, зростання ВВП становитиме 3% в 2019 році, 3,8% - у 2020-му, 4,1% - в 2021 році, пише ЕП з посиланням на копію документа.

Цей сценарій збігається з прогнозами МВФ і на основі саме цього прогнозу МЕРТ пропонує розраховувати бюджет на наступний рік.

Другий сценарій передбачає реалізацію складних реформ - земельної та податкової у частині оподаткування доходів підприємств (запровадження податку на виведений капітал). Зовнішня кон'юнктура буде сприятливою. Згідно з цим сценарієм, у 2019 році зростання ВВП становитиме 4,1%, у 2020 році - 5%, у 2021 році - 5,4%.

Третій сценарій - песимістичний. Він передбачає, що негативні тенденції зовнішньої кон'юнктури послаблять можливості реформ, насамперед у фінансовому секторі. Гальмування економічного розвитку і втрата довіри іноземних інвесторів загострять проблему розрахунку України за своїми борговими зобов'язаннями.

За цим сценарієм зростання ВВП в 2019 році становитиме 1,1%, у 2020 році - 1,6%, у 2021 році - 2,1%.