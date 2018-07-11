Скільки коштуватиме долар: у Кабміні спрогнозували курс гривні на три роки

МЕРТ традиційно розраховує три сценарії розвитку.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує середній курс долара в 2018 на рівні 27,5 гривні за долар.

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Про це йдеться в "Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки", який є в розпорядженні ЕП.

МЕРТ традиційно розраховує три сценарії розвитку. Макроекономічні орієнтири потрібні для розрахунку проекту державного бюджету на наступний рік.

Перший сценарій передбачає здійснення реформ і збереження сприятливих умов на світових ринках. Сценарій передбачає помірну реакцію економіки на реформи. Згідно з цим сценарієм, у 2019 році курс в середньому за період становитиме 28,2 гривні за долар, в 2020 - 29,7 гривні за долар, в 2021 - 30,4 гривні за долар.

Другий сценарій передбачає реалізацію складних реформ - земельної та податкової у частині оподаткування доходів підприємств (запровадження податку на виведений капітал). Зовнішня кон'юнктура буде сприятливою. Згідно з цим сценарієм, у 2019 курс в середньому за період становитиме 29,4 гривні за долар, в 2020 - 28,3 гривні за долар, в 2021 - 28,3 гривні за долар.

Третій сценарій - песимістичний. Він передбачає, що негативні тенденції зовнішньої кон'юнктури послаблять можливості реформ, насамперед у фінансовому секторі. Гальмування економічного розвитку і втрата довіри іноземних інвесторів загострять проблему розрахунку України за своїми борговими зобов'язаннями.

За цим сценарієм у 2019 році курс в середньому за період становитиме 29,7 гривні за долар, в 2020 - 32 гривні за долар, в 2021 - 33,5 гривні за долар.

Нагадаємо, МЕРТ також прорахував сценарії розвитку економіки на 2019-2021 роки.