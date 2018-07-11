Мінфін розширив перелік банків для виплат бюджетникам

Конкурсна комісія визнала уповноваженими ще 9 банків.

Міністерство фінансів України розширило перелік банків для виплат пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ до 43 фінустанов.

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Як повідомляється на сайті Мінфіну, конкурсна комісія 10 липня прийняла рішення про визнання уповноваженими банками ще 9 банків.

В оновленому переліку Мінфіну «Укрексімбанк», «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Укргазбанк», «Укрсоцбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Кредобанк», «УкрСиббанк», «Ідея Банк», «Креді Агріколь Банк», «Піреус Банк МКБ», «Альфа-банк», «ОТП Банк», «Банк Альянс», «Львів», «Індустріалбанк», «МТБ Банк», «Південний», «Полтава-банк», ПУМБ, «Східно-український банк «Грант», «Мегабанк», «Скай Банк «Юнекс Банк», «Комерційний Індустріальний Банк», «Універсал Банк», «Банк Кредит Дніпро», «Радабанк», «Банк Восток», «Банк інвестицій та заощаджень», «Конкорд», «Мотор-банк», «Акордбанк», «Кристалбанк», «Банк Січ», «Глобус», «Кліринговий дім», «Метабанк», «Міжнародний інвестиційний банк», «Полікомбанк», «Правекс Банк», «ТАСкомбанк», «Укрбудінвестбанк».

Довідка УНІАН. Міністерство фінансів щоквартально контролює виконання банками критеріїв відповідності для виплат працівникам бюджетних установ.

За рішенням уряду, претендувати на обслуговування бюджетників можуть усі банки, що не мають заборгованості перед Державною службою фіскальної та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що не піддавалися протягом 6 місяців до подачі документів стягненням або обмеженням Національного банку і не включені в санкційні списки.