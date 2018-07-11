НБУ дозволив злиття двох банків Тігіпка

«ВіЕс Банк» отримав дозвіл НБУ на приєднання до «ТАСкомбанку». Злиття банків пройде за спрощеною процедурою.

«ВіЕс Банк» отримав дозвіл Національного банку України на реорганізацію шляхом приєднання до «ТАСкомбанку» за спрощеною процедурою.

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Як повідомляється на сайті банку, дозвіл НБУ є підставою для реорганізації, яка пройде в рамках затвердженого акціонерами кожного з банків плану і договору про приєднання «ВіЕс Банку» до «ТАСкомбанку».

Також повідомляється, що в результаті реорганізації «ТАСкомбанк» стане правонаступником всіх прав і зобов'язань «ВіЕс Банку».

Довідка УНІАН. «ТАСкомбанк» (раніше - банк «Бізнес Стандарт», м. Київ) працює на ринку України з 1989 року. Власник банку Сергій Тігіпко обіймав високі посади в період президентства Віктора Януковича, в тому числі посаду віце-прем'єр-міністра-міністра соціальної політики в уряді Миколи Азарова, а також голови Національного банку України у 2003-2004 роках.

У березні поточного року наглядова рада «ТАСкомбанку» затвердила план реорганізації фінустанови шляхом приєднання до нього «ВіЕс Банку», придбаного Тігіпком в «Сбербанку Росії» восени минулого року.