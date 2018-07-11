НБУ дозволив злиття двох банків Тігіпка

16:53, 11 липня 2018
Фінанси
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НБУ дозволив злиття двох банків Тігіпка / фото УНІАН

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Як повідомляється на сайті банку, дозвіл НБУ є підставою для реорганізації, яка пройде в рамках затвердженого акціонерами кожного з банків плану і договору про приєднання «ВіЕс Банку» до «ТАСкомбанку».

Також повідомляється, що в результаті реорганізації «ТАСкомбанк» стане правонаступником всіх прав і зобов'язань «ВіЕс Банку».

Довідка УНІАН. «ТАСкомбанк» (раніше - банк «Бізнес Стандарт», м. Київ) працює на ринку України з 1989 року. Власник банку Сергій Тігіпко обіймав високі посади в період президентства Віктора Януковича, в тому числі посаду віце-прем'єр-міністра-міністра соціальної політики в уряді Миколи Азарова, а також голови Національного банку України у 2003-2004 роках.

У березні поточного року наглядова рада «ТАСкомбанку» затвердила план реорганізації фінустанови шляхом приєднання до нього «ВіЕс Банку», придбаного Тігіпком в «Сбербанку Росії» восени минулого року.

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Теги: #Тігіпко#Таскомбанк#ВіЕс Банк Тігіпко