Українські банки у першому півріччі закрили понад 300 відділень

Найбільшу кількість відділень закрили «Ощадбанк» і «ПриватБанк».

Українські банки у першому півріччі 2018 року скоротили кількість діючих структурних підрозділів на 361 – до 9,128 тис. станом на 1 липня 2018 року.

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Як свідчать дані на сайті Національного банку України, найбільшу кількість відділень за цей період закрили банки державної власності - «Ощадбанк» (225) і «ПриватБанк» (135).

Як повідомляв УНІАН, українські банки в 2017 році скоротили кількість діючих відділень на 827 – до 9,489 тис. станом на 1 січня 2018 року.