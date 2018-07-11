Долар і євро подорожчають: свіжі курси Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 12 липня: 100 USD – 2622.7255 грн; 100 EUR – 3077.7684 грн; 10 RUR – 4.2235 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 12 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2622.7255 (11 липня – 2620.9172)

100 EUR – 3077.7684 (11 липня – 3069.8803)

10 RUR – 4.2235 (11 липня – 4.1972)

У середу, 11 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,22/26,23 грн/дол.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку з відкриття торгів гривня зміцнилася до долара на 7 копійок.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,80/30,81 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4242/0,4247 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,2273 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 576 угод на суму 361,26 млн дол.