Третина бізнесменів очікують покращення інвестклімату в Україні - ЄБА

У той же час, майже половина бізнесменів очікують збереження інвестклімату на колишньому рівні.

Третина опитаних в Україні, або 34%, підприємців очікують поліпшення інвестиційного клімату в Україні в найближчі 6 місяців.

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Як йдеться в повідомленні Європейської Бізнес Асоціації, з посиланням на результати дослідження «Індекс інвестиційної привабливості», за перше півріччя 2018 року значення індексу становило 3,10 з 5 можливих балів.

Водночас, в асоціації відзначили, що майже половина, або 48%, бізнесменів очікують, що інвестиційний клімат в країні залишиться на колишньому рівні.

Згідно з дослідженням, 28,1% бізнесменів вважають нинішній клімат привабливим для інвестування.

Для поліпшення ситуації бізнес вважає доцільним запустити роботу Антикорупційного суду, реформувати судову систему і повернути довіру до неї, відкрити ринок землі, знизити податковий тиск на фонд оплати праці, детінізувати економіку, більше комунікувати позитивні зміни і кейси, скоротити державний апарат, розвивати і втілювати інновації, запровадити другий рівень обов'язкового накопичувального пенсійного страхування.

Також повідомляється, що 30,5% керівників компаній відзначили поліпшення бізнес-клімату за останні півроку.

Довідка УНІАН. «Індекс інвестиційної привабливості» складається з трьох компонентів: оцінка інвесторами попереднього періоду, прогнози на майбутнє, оцінка станом на зараз. Індекс вимірюється кожні півроку, починаючи з 2008 року. Позначка «3» вважається нейтральною, в той час як показники вище свідчать про позитивні зрушення.