НБУ вирішив ліквідувати банк "Золоті ворота"

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Банк "Золоті ворота". Про це йдеться в повідомленні регулятора у Фейсбуці.

"Враховуючи пропозиції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Банк "Золоті ворота", керуючись вимогами чинного законодавства, Правління Національного банку України від 4 грудня 2014 року прийняло постанову про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Банк "Золоті ворота", - повідомляють у Нацбанку.

Таким чином, з 5 грудня відкликається банківська ліцензія, генеральна ліцензія на проведення валютних операцій і починається процедура ліквідації зазначеного банку", - йдеться в повідомленні.

Коментуючи таке рішення регулятора, директор генерального департаменту банківського нагляду Алла Шульга констатувала, що акціонери банку не скористалися наданою можливістю відновлення роботи банку, не виконали вимоги НБУ і не забезпечили фінансову підтримку банку для відновлення його діяльності.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в банк «Золоті ворота» з 4 серпня на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

Фонд розпочав виплати вкладникам банку «Золоті ворота» через установи банку «Стандарт» з 15 жовтня.

18 вересня був затверджений план виведення банку з ринку шляхом відчуження активів і зобов'язань банку на користь приймаючого банку.

5 листопада Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив роботу тимчасової адміністрації у банку «Золоті ворота» на один місяць - до 4 грудня.

Нагадаємо, 4 грудня заступник виконавчого директора фонду Андрій Оленчик повідомив, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб володіє переліком близько 10 банків-претендентів на введення тимчасових адміністрацій.

Довідка УНІАН. Банк «Золоті ворота» працював на ринку України з 1993 року і входив до групи невеликих фінустанов за активами. За інформацією НБУ, основними власниками банку є Яків Кузнєцов з часткою 19,15%, Вадим Вишневський - 12,19%, Євген Черняк - 10,07%.

З початку року Національний банк України визнав неплатоспроможними 31 банк. Виведення банків з ринку та виплата відшкодування їхнім вкладникам здійснюються через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.