Сума штрафів за порушення митних правил перевищила 9 мільярдів

За даними ДФС, кількість порушень митних правил в першому півріччі збільшилася на 58%.

Кількість складених митницями протоколів про порушення митних правил у першому півріччі 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 58% - до 22,4 тис.

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Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

"Більш ніж у 2,6 тис. справ про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 389 млн грн", - йдеться в повідомленні.

За даними ДФС, сума застосованих штрафів за цей період зросла в 2,7 раза – до 9,27 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Кабмін затвердив план боротьби з контрабандою, який передбачає координацію всіх правоохоронних органів і Державної фіскальної служби. Зокрема, уряд надав право співробітникам Національної поліції цілодобово знаходитися на митних пунктах для виявлення порушень.

За оцінкою уряду, ефективна боротьба з контрабандою дозволить залучити в бюджет близько 100 млрд грн.