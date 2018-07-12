Рішення скасувати гарантії за валютними вкладами у збанкрутілих банках буде спочатку мати негативний ефект - експерт

Причиною стане відтік валютних вкладів.

Рішення скасувати виплати державою відшкодування за вкладами у збанкрутілих банках в іноземній валюті на початковому етапі буде мати швидше негативний ефект, оскільки спричинить відтік валютних вкладів - на даний момент кошти фізичних осіб в іноземній валюті складають майже 50% від загальної суми вкладів населення і 20% від усіх зобов'язань банківської системи України.

Так прокоментувала УНІАН перший заступник генерального директора, фінансовий директор ПРАТ «Смарт-Холдинг» Юлія Кір'янова заяву директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костянтина Ворушиліна, який вважає правильним скасувати виплати державою відшкодування за вкладами у збанкрутілих банках в іноземній валюті.

«Втрата такого джерела залучення валюти позначиться на можливості банків здійснювати кредитні операції. В першу чергу, зменшаться обсяги кредитування юридичних осіб, що мають валютну виручку. Відхід в «тінь» валютних заощаджень може позначитися на курсі гривні. Сам підхід, запропонований Фондом, правильний, але за умови впровадження низки компенсаторів. Також важливо, щоб економіка України показувала стабільне зростання, тоді й довіра до національної валюти буде вище»,- зазначила Кір'янова.

Між тим, ініціативу Ворушиліна підвищити гарантоване відшкодування за вкладами до 800 тисяч гривень Кір'янова вважає позитивною.

«Ініціатива підвищення порогу, безумовно, позитивна. Це буде сприяти нарощуванню і концентрації депозитної маси в банківській системі, що, в свою чергу, розширить можливості кредитування. Крім того, це зручно вкладнику, який при існуючому порозі відшкодування змушений відкривати декілька рахунків у різних банках», - підкреслила експерт.

Як повідомляв УНІАН, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костянтин Ворушилін вважає, що в Україні можлива відміна виплати державою відшкодування за вкладами у збанкрутілих банках в іноземній валюті, але для цього потрібні зміни в законодавство.

«Гарантії з валютних вкладів я б зняв, чесно кажучи. Але це потрібно через закон робити. Я вважаю, що держава повинна гарантувати і підтримувати в першу чергу національну валюту», - сказав Ворушилін.

У той же час, він підкреслив, що граничний обсяг гарантованого відшкодування за вкладами, в даний час встановлений у розмірі 200 тисяч гривень, необхідно підвищити до 800 тисяч гривень, але для цього, крім змін у законодавство, потрібна координація роботи правоохоронців та судової системи з фондом.

Нагадаємо, в ході очищення банківської системи України за 2014-2017 роки Національний банк прийняв рішення про виведення з ринку відносно 97 банків. За цей період Фонд гарантування виплатив вкладникам банків у своєму управлінні майже 90 млрд грн відшкодування за вкладами. В управлінні Фонду знаходяться активи збанкрутілих банків на більш ніж 500 млрд грн за балансовою вартістю, однак їх оцінна вартість більш ніж у п'ять разів нижче по причині низької якості цих активів.

Довідка УНІАН. «Смарт-Холдинг» - одна з найбільших промислово-інвестиційних груп України. Інтереси групи зосереджені в галузях, які є ключовими для економіки країни. Підприємства «Смарт-Холдингу» інвестують в об'єкти гірничо-металургійного та нафтогазового комплексів, банківського сектора, сільського господарства, суднобудування і нерухомості. Бенефіціаром компанії є Вадим Новинський.