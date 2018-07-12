Фінкомпанії просять Раду захистити їх від закону щодо створення "мегарегулятора"

Даний законопроект робить НБУ одночасно "творцем норм", "контролером" і "суддею" на всьому фінансовому ринку.

Об'єднання учасників ринку (ОУФР), в яке входять 16 авторитетних асоціацій з усіх сегментів небанківського фінансового ринку, закликав парламент захистити їх права і законні інтереси і не підтримувати законопроект №2413, також відомий під назвою "мегарегулятор".

З відповідним зверненням підприємці звернулися до голови Комітету з питань промислової політики і підприємництва Віктора Галасюка.

Як пояснив нардеп, даний законопроект робить НБУ одночасно творцем норм", "контролером" і "суддею" на всьому фінансовому ринку. "НБУ-мегарегулятор" зможе сам встановлювати правила (без експертизи або погоджень Мін'юсту, ГРС, без парламентського нагляду) – повний бєспрєдєл. Не згоден з рішенням НБУ – сперечайся, але це не зупинить виконання рішення – безмежне поле для зловживань і корупції. Замість чіткого та комплексного законодавчого регулювання небанківського фінсектора (а це майже 2000 компаній – страхових, фінансових, кредитних спілок, недержавних пенсійних фондів, лізингових, факторингових і т. д.) вводять необмежено ручне управління з боку НБУ", – зазначив Галасюк.

За його словами, влада, очевидно, протягує цей законопроект для "очищення" ринку від українських компаній, його ручної монополізації в інтересах іноземних гравців та отримання безмежних повноважень без належної підзвітності і відповідальності регулятора.

"Як заступник лідера РПЛ з економічної політики і голова Комітету промполітики і підприємництва звертаюся до колег-парламентарів: давайте разом не допустимо проходження цієї афери ні на Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, ні в залі Верховної Ради України", – закликав Галасюк.