Мінфін очікує зростання економіки України цього року на 3,5%

Згідно з прогнозом соціального і економічного розвитку, розробленого Мінекономрозвитку, цей показник становить 3,2%.

Міністерство фінансів очікує, що за підсумками 2018 року зростання ВВП України становитиме 3,5%, хоча згідно з прогнозом соціального і економічного розвитку, розробленого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, цей показник становитиме 3,2%.

Читайте такожТри сценарії для України: Кабмін підготував прогнози розвитку економіки на найближчі роки

Про це на прес-конференції заявила виконуюча обов'язки голови Мінфіну Оксана Маркарова.

«Ви знаєте, що у нас два роки поспіль є економічне зростання. Минулого року було 2,5%, цього року ми очікуємо 3,5%», - сказала вона.

Маркарова відзначила, що цього показника недостатньо для розвитку економіки, а найбільш ефективним інструментом для цього є прямі іноземні інвестиції. Вона висловила надію, що цього року ситуація кардинально зміниться, зокрема, завдяки новій кампанії з приватизації державних активів.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Кабмін схвалив розроблений Мінекономрозвитку прогноз зростання ВВП України в 2018 році у 3,2%.