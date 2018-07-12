Мінфін поки не знає, як виглядатиме разове декларування активів фізосіб
Міністерство фінансів поки що не має єдиної концепції того, як повинен виглядати законопроект про здійснення разового декларування активів фізичних осіб, який необхідно розробити і подати до Верховної Ради відповідно до прийнятого закону про валюту.
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Про це повідомила на прес-конференції виконуюча обов'язки міністра фінансів Оксана Маркарова, відповідаючи на питання журналіста.
За її словами, існує декілька концепцій щодо того, як повинен виглядати законопроект.
«Ми зараз проводимо консультації з даного питання, але на сьогоднішній день фінального законопроекту, який би ми підтримали в повній мірі, ще немає», - сказала вона.
ВУодночас, додала голова Мінфіну, одним законопроектом справа не обмежиться.
«Це не буде сам по собі окремий законопроект. Це цілий комплекс заходів, в тому числі і щодо нашого часткового приєднання до програмного комплексу дій BEPS (протидія розмиванню оподатковуваної бази й виведенню прибутку з-під оподаткування – УНІАН), тому що такі разові заходи щодо пайового або першого декларування мають сенс, коли пов'язані зі змінами глобальнішими щодо неможливості ухилення від сплати податків після цього», - сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, новий Закон «Про валюту і валютні операції» зобов'язує Кабінет міністрів спільно з Національним банком розробити законопроект щодо здійснення одноразового декларування активів фізичних осіб.