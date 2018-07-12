Мінфін поки не знає, як виглядатиме разове декларування активів фізосіб

Зараз проводяться консультації з даного питання.

Міністерство фінансів поки що не має єдиної концепції того, як повинен виглядати законопроект про здійснення разового декларування активів фізичних осіб, який необхідно розробити і подати до Верховної Ради відповідно до прийнятого закону про валюту.

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Про це повідомила на прес-конференції виконуюча обов'язки міністра фінансів Оксана Маркарова, відповідаючи на питання журналіста.

За її словами, існує декілька концепцій щодо того, як повинен виглядати законопроект.

«Ми зараз проводимо консультації з даного питання, але на сьогоднішній день фінального законопроекту, який би ми підтримали в повній мірі, ще немає», - сказала вона.

ВУодночас, додала голова Мінфіну, одним законопроектом справа не обмежиться.

«Це не буде сам по собі окремий законопроект. Це цілий комплекс заходів, в тому числі і щодо нашого часткового приєднання до програмного комплексу дій BEPS (протидія розмиванню оподатковуваної бази й виведенню прибутку з-під оподаткування – УНІАН), тому що такі разові заходи щодо пайового або першого декларування мають сенс, коли пов'язані зі змінами глобальнішими щодо неможливості ухилення від сплати податків після цього», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, новий Закон «Про валюту і валютні операції» зобов'язує Кабінет міністрів спільно з Національним банком розробити законопроект щодо здійснення одноразового декларування активів фізичних осіб.