НБУ визнав неплатоспроможним вже 32-й банк з початку року

«Національний банк України відніс ПАТ "Банк Камбіо" (далі - Банк) до категорії неплатоспроможних. Ще навесні цього року за результатами інспекційної перевірки банку були виявлені значні ризики в діяльності, зокрема кредитний і ліквідності. Якість активів була визнана низькою, а резерви, сформовані за ними, - недостатніми», - повідомив Нацбанк на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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У НБУ також відзначили, що це призвело до недостовірного відображення реального результату діяльності та капіталу банку. При цьому дефіцит ліквідних коштів був пов'язаний із незадовільною якістю активів і відсутністю своєчасної підтримки з боку акціонерів банку.

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Як повідомляв УНІАН, у січні-листопаді 2014 року в результаті відпливу вкладів Нацбанк визнав неплатоспроможним 31 банк і слідом за цим Фонд гарантування ввів у зазначені банки тимчасову адміністрацію.

Раніше учасники ринку відзначали, що ще ряд фінустанов не виконують своїх зобов'язань перед клієнтами щодо повернення депозитів і здійснення платежів, тому можуть поповнити цей список.