Прямі іноземні інвестиції до України за три роки скоротилися на 60% – дослідження

Подібне різке скорочення інвестицій з 2013 по 2016 рік було викликане знеціненням гривні та збитками компаній, які в основному представляють фінсектор.

Обсяг прямих іноземних інвестицій до України в 2013-2016 роках знизився на 60% - до 27,5 з 67,3 мільярда доларів, причому викликано це було знеціненням гривні та збитками компаній, які в основному представляють фінансовий сектор.

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Про це йдеться в дослідженні, проведеному за методологією Міжнародного валютного фонду Німецькою консультативною групою в Україні та Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, результати якого на прес-конференції представив експерт Німецької групи радників при уряді України Девід Заха.

"Обсяг іноземних інвестицій в Україну в 2016 році становив 27,5 мільярда доларів. Ця сума виглядає великою, але якщо зробити порівняльний аналіз, вона стає невеликою, тому що цей обсяг становить 650 доларів на жителя України. У Білорусі, наприклад, на одного мешканця припадає майже 2 тисячі доларів прямих іноземних інвестицій, а в Естонії – майже 15 тисяч", - сказав він.

Крім того, автори дослідження вказують на те, що місцем походження значної частини прямих іноземних інвестицій в Україну є великі фінансові центри. Це може говорити про те, що фактично такі іноземні інвестиції мають українське походження.

"Наприклад, 23% з Нідерландів, 15% - з Кіпру, а вже після цього йдуть інші країни. Практично важко сказати, виходячи з даних, де первинне джерело походження інвестицій. Ми лише можемо сказати, що вони зайшли з певного місця. У нас достатньо даних для того, щоб говорити, що певна кількість цих інвестицій є так званими "круговими інвестиціями", тобто, українські гроші, які зайшли до України через фінансові центри", - сказав Заха.

За його словами, в найближчому майбутньому учасники дослідження нададуть свої розрахунки за прямим іноземним інвестиціям в Україні за підсумками 2017 року, які, за попередніми даними, перевищують показник 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, надходження прямих іноземних інвестицій до економіки України (акціонерного капіталу нерезидентів) за 2017 рік становили 1,871 мільярда доларів.