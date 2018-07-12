Нацбанк зберіг прогноз зростання економіки України на 3,4% за інфляції 8,9%

Водночас, регулятор погіршив прогноз зростання економіки в 2019 році до 2,5% з 2,9%, прогнозованих раніше.

Національний банк оновив макроекономічні прогнози, залишивши незмінним прогноз зростання реального ВВП України в 2018 році на 3,4% при інфляції на кінець року 8,9%.

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Разом з тим, як випливає з матеріалів НБУ, регулятор погіршив прогноз зростання економіки країни в 2019 році до 2,5% з 2,9%, прогнозованих раніше.

Прогноз споживчої інфляції на кінець 2019 року залишився незмінним - на рівні 5,8%.

У 2020 році Нацбанк, як і раніше, очікує зростання ВВП на 2,9% при інфляції 5%.

«Основним ризиком для реалізації наміченого макроекономічного прогнозу є відсутність прогресу в проведенні структурних реформ, необхідних для збереження макрофінансової стабільності, і продовження діючої програми з Міжнародним валютним фондом», - йдеться в матеріалах НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі поліпшило прогноз зростання ВВП України в 2018 році до 3,2% з 3%. Зростання економіки в 2019 році прогнозується на рівні 3%, у 2020 році - 3,8%, у 2021 році - 4,1%.

При цьому Мінекономрозвитку погіршило прогноз щодо інфляції на 2018 рік до 9,9% з 9%. У 2019 року зростання цін може становити 7,4% зі зниженням до 5% до 2021 року.

За оцінками Держстату, зростання реального ВВП України в першому кварталі 2018 року становило 3,1% у річному вираженні.

Інфляція в Україні в червні 2018 року в річному вираженні - порівняно з червнем 2017 року - становила 9,9%, сповільнившись з 11,7% на місяць раніше.