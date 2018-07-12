Кредити для економіки подорожчають: НБУ підвищив облікову ставку

Ставка підвищена після збереження на рівні 17% два рази поспіль.

Національний банк України прийняв рішення підвищити облікову ставку на 0,5 п.п. - до 17,5% річних після того як два рази поспіль - у квітні і травні - приймав рішення зберегти її на рівні 17% річних.

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Як наголошується в матеріалах НБУ, у червні споживча інфляція істотно сповільнилася - до 9,9% у річному вираженні - і виявилася трохи нижчою за траєкторію прогнозу регулятора.

«Національний банк залишає прогноз інфляції на кінець 2018 року незмінним на рівні 8,9%. Більш стрімке, ніж прогнозувалося, сповільнення інфляції в травні-червні поточного року буде нівельовано в другому півріччі», - вважають у НБУ.

Відзначається, що наприкінці року очікується більш істотне, ніж передбачалося раніше, підвищення адміністративно регульованих цін і тарифів у зв'язку з наближенням цін на газ на внутрішньому ринку до ціни імпортного паритету, і відповідне подорожчання житлово-комунальних послуг.

За оцінками регулятора, цей фактор впливатиме на рівень інфляції упродовж перших трьох кварталів наступного року, що не дасть змоги знизити її до меж цільового діапазону раніше IV кварталу 2019 року.

«Цей фактор лежить за межами впливу монетарної політики і, відповідно, її інструменти можуть застосовуватися тільки для його нівелювання», - пояснили в НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у травні вдруге поспіль вирішив зберегти облікову ставку на рівні 17% річних після її підвищення чотири рази поспіль - до 17% річних у березні, 16% - у січні, 14,5% у грудні і 13,5 % - у жовтні 2017 року.

Максимальне історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні в червні 2018 року в річному вираженні становила 9,9%, сповільнившись з 11,7% в аналогічному вимірі місяцем раніше.