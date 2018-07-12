НБУ погіршив прогноз міжнародних резервів України

У 2018 році Нацбанк очікує отримати близько 2 мільярдів доларів від МВФ, а також кредитів від Євросоюзу та Світового банку.

Національний банк переглянув макроекономічні прогнози, в тому числі погіршив прогноз рівня міжнародних резервів України на 2018-2020 роки.

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Згідно з матеріалами НБУ, в 2018 році рівень резервів на кінець року становитиме 20,7 мільярда доларів (раніше регулятор прогнозував 21,6 мільярда доларів), в 2019 році - 18,8 мільярда доларів (раніше - 19,1 мільярда доларів), у 2020 році – 19,7 мільярда доларів (раніше – 20 мільярдів доларів).

Згідно з оновленими прогнозами, в 2018 році платіжний баланс України буде зведений з профіцитом у 2 мільярди доларів (колишній прогноз – 2,6 мільярда доларів), в 2019 році – з дефіцитом в 0,3 мільярда доларів (0,8 мільярда доларів), у 2020 році – з дефіцитом в 0,1 мільярда доларів (0 мільярда доларів).

"Національний банк очікує, що необхідні реформи будуть проведені і в 2018 році Україна отримає близько 2 мільярдів доларів США від Міжнародного валютного фонду, а також кредити від Євросоюзу та Світового банку", - йдеться в матеріалах НБУ.

Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України на 1 липня 2018 року становили 17,978 мільярда доларів, що на 4,4% нижче показника на початок року.

Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 мільярда доларів, з яких Україна отримала 8,7 мільярда доларів, закінчується навесні 2019 року.

Крім ухвалення антикорупційного законодавства, для продовження співпраці з Фондом уряду потрібно переглянути ціни на газ та внести відповідні коригування для збалансування бюджету поточного року.