Україні загрожує дефолт: ключові бізнес-асоціації закликають владу і МВФ розблокувати виділення траншу

У разі відсутності зовнішнього фінансування у найближчі кілька років Україні може загрожувати дефолт.

Ключові бізнес-асоціації країни закликають владу і Міжнародний валютний фонд розблокувати виділення 1,9 млрд дол. кредитного траншу до 20 липня, оскільки подальше затягування процесу може призвести до проблеми з обслуговуванням державного боргу і порушення макроекономічної стабільності.

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Про це заявили представники асоціацій на спільній прес-конференції в УНІАН.

«Ми зацікавлені в успіху України і не можемо сидіти осторонь, склавши руки. Сьогодні бізнес-співтовариство в один голос висловлює свою думку про те, що всі сторони мають дійти згоди в липні, цього місяця, впродовж наступного тижня, щоб розблокувати 1,9 мільярда доларів траншу МВФ», - сказала член ради директорів Американської торгової палати, співзасновник і головний виконавчий директор Horizon Capital Олена Кошарна.

За її словами, Україна демонструє економічне зростання вже 9 кварталів поспіль, гривня посідає сильні позиції, золотовалютні резерви покривають більш як три місяці імпорту, держвидатки з 2013 року скорочено на 6 процентних пунктів - до 42% ВВП (Греція в результаті десятирічної програми підтримки МВФ скоротила держвидатки до 48% ВВП), а державний борг становить 64% ВВП при цільовому показнику МВФ 71%. Однак продовження позитивної динаміки і прискорення економічного зростання вимагають якнайшвидшого досягнення домовленості з МВФ про продовження співпраці, оскільки в іншому разі макроекономічна стабільність опиниться під загрозою.

У свою чергу, президент Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), виконавчий директор Dragon Capital Томаш Фіала відзначив, що при потребі погашення зовнішнього боргу в розмірі 6 млрд дол. до кінця 2019 року на казначейському рахунку є трохи більше ніж 1 млрд дол. При цьому кошти на казначейському рахунку будуть витрачені вже до початку листопада 2018 року, до президентських виборів буде потрібно ще 1,6 млрд дол., до інавгурації нового президента - 4 млрд дол., і до кінця наступного року сумарно - 6 млрд дол.

«В жодному разі не можна заходити в резерви Національного банку. Резерви Національного банку існують для того, щоб балансувати платіжний баланс країни, і ніяк не можуть використовуватися для фіскальних цілей. Є країни, які посягнули на резерви Національного банку, є два приклади цього року, Аргентина і Туреччина... Турецька ліра з початку року девальвувала майже на 20%, аргентинське песо - до 30% з початку року», - зазначив Фіала.

Джерелами фінансування в ситуації, що склалася, є запозичення у приватних інвесторів за допомогою єврооблігацій, запозичення у Світового банку і Європейського Союзу, однак вони стануть доступні тільки після продовження співпраці з МВФ.

«Дуже важливо, щоб співпраця з МВФ було продовжено максимально швидко, щоб місія приїхала ще цього літа, а не у вересні, тому що тоді до питань антикорупційного суду, цін на газ та дефіциту бюджету з'явиться ще і питання бюджету на наступний рік. У такому разі процес може затягнутися до 2019 року. Це рік виборів, коли на зовнішню допомогу розраховувати не варто. Тоді країні загрожує дефолт», - зазначив Фіала.

Дефолт, за словами президента ЄБА, означає не лише припинення обслуговування зовнішнього боргу, а й припинення фінансування державних і приватних компаній.

При цьому президент Союзу українських підприємців, співзасновник компанії «Нова Пошта» В'ячеслав Клімов зазначив, що державі необхідно прискорити продовження співпраці з МВФ, зменшивши держвидатки, провівши приватизацію і запустивши ринок землі, що в сумі дасть змогу кардинально поліпшити бізнес-клімат.

«Ці чотири блоки реформ невід'ємні від співпраці з Міжнародним валютним фондом, що, з нашої точки зору, вкрай важливо для продовження розвитку економіки України», - сказав Клімов.

У свою чергу, голова Незалежної асоціації банків України Роман Шпек зазначив, що в разі провалу співпраці з МВФ країну очікує девальвація, яка вкрай негативно позначиться на стані економіки.

«Друзі, на сьогодні ціна на неухваленого рішення найстрашніша і найвідповідальніша, навіть з урахуванням, можливо, частково помилкових рішень, які повинні бути ухвалені. Зрозумійте, що декапіталізація бізнесу корпоративного і банківського за рахунок знецінення грошової одиниці, спад купівельної спроможності наших громадян призведе до того, що цифри, про які ми говорили як про ознаку економічного зростання, будуть нівельовані... З тієї прірви, перед якою ми зараз стоїмо, вихід буде надзвичайно складним», - зазначив він.

За словами Шпека, економічна нестабільність і виток девальвації можуть стати загрозою не тільки матеріального добробуту громадян, а й національній безпеці в умовах воєнної агресії Росії.

Крім того, виконавчий директор ЄБА Ганна Дерев'янко зазначила, що відсутність співпраці з МВФ може призвести до більш тяжких наслідків, ніж ухвалення непопулярних рішень для продовження кредитування.

«Ми матимемо однозначно менше робочих місць, ми матимемо однозначно менші зарплати за рахунок того, що девальвація гривні буде істотною, і ті три сценарії (економічної ситуації в Україні на найближчі три роки - УНІАН), з якими вийшло Міністерство економічного розвитку і торгівлі, всі три здаватимуться оптимістичними, навіть песимістичний сценарій», - сказала Дерев'янко.

Як повідомляв УНІАН, для продовження співпраці з МВФ Україна має внести поправки до закону про антикорупційний суд, які передбачають розгляд ним касацій в рамках вже порушених справ про корупцію. Крім того, необхідно переглянути державний бюджет для його відповідності цільовим показникам дефіциту в рамках програми співпраці та забезпечити перехід до ринкового механізму формування цін на газ для населення.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі поліпшило прогноз зростання ВВП України в 2018 році до 3,2% із 3%, зростання економіки в 2019 році прогнозується на рівні 3%, у 2020 році - 3,8%, у 2021 році - 4,1%. Всі прогнозні сценарії розвитку економічної ситуації, що розробляються урядом, передбачають продовження співпраці з МВФ.