Остання надія літа: Нацбанк очікує місію МВФ до серпневих канікул

За очікуваннями регулятора, питання поправок до закону про антикорупційний суд та перегляд тарифів на газ будуть вирішені найближчим часом.

Національний банк України сподівається на приїзд місії ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду до настання літніх серпневих канікул у Фонді.

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Про це заявив журналістам голова НБУ Яків Смолій.

Він нагадав, що місія прибуде до Києва після того, як Україна виконає зобов'язання для чергового перегляду програми.

"Ми сподіваємося, що сьогодні Верховна Рада проголосує одну з поправок до закону про антикорупційний суд, яка стоїть на порядку денному. Також уряд постійно проводить переговори з МВФ про перегляд тарифів на газ. Ми очікуємо, що ці події відбудуться найближчим часом", - сказав Смолій.

Він додав, що у Фонду є "канікули", але, враховуючи важливість питання, місія МВФ може приїхати після узгодження двох вищевказаних проблем.

Довідка УНІАН. Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 мільярда доларів, з яких Україна отримала 8,7 мільярда доларів, закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 мільярда доларів.

Крім ухвалення антикорупційного законодавства, для продовження співпраці з Фондом уряду потрібно переглянути ціни на газ та внести відповідні коригування для збалансування бюджету поточного року.