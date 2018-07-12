Апеляційний суд відмовився скасувати ліквідацію банку "Капітал"

Це фінустанова була визнана неплатоспроможною у жовтні 2015 року.

Київський апеляційний адміністративний суд залишив без розгляду позовну заяву колишніх акціонерів банку "Капітал" про визнання протиправними та скасування рішень Національного банку України щодо виведення банку з ринку.

Читайте такожСуд остаточно відмовив сину Януковича у стягненні з НБУ 1,6 мільярда за його банкрутство банку

Про це повідомила прес-служба регулятора.

НБУ нагадав, що акціонери банку "Капітал" - "Промгаз України" (15% акцій) і Руслан Щербань (34%) у серпні 2017 року звернулися з позовом до Національного банку і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з вимогою про визнання протиправними та скасування рішень по виведенню банку з ринку.

У березні 2018 року позовну заяву власників банку було задоволено частково. Зокрема, суд визнав протиправними та скасував постанову правління НБУ про віднесення банку "Капітал" до категорії неплатоспроможних та його ліквідації.

Не погодившись з рішенням суду першої інстанції, Національний банк України у квітні 2018 подав апеляційну скаргу.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав процедуру ліквідації банку "Капітал" 30 жовтня 2015 року на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку. Ліквідація банку триватиме три роки - до 29 жовтня 2018 року включно.

Банк "Капітал" працював на ринку України з 1991 року і входив до групи невеликих банків за обсягом активів.

За інформацією на сайті НБУ, ключовими власниками банку були проживають в р. Донецьк громадяни України Руслан Щербань та Віолетта Епель, які володіють 30,4681% і 24,7324% акцій банку відповідно.