Фактичний дефіцит бюджету може вдвічі перевищити запланований - експерт

Держбюджет на 2018 рік передбачає дефіцит у розмірі 81,8 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.

Фактичний дефіцит бюджету в 2018 році може вдвічі перевищити запланований, оскільки Україна стоїть перед значними девальваційними ризиками в разі відсутності співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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Про це заявив голова Незалежної асоціації банків України Роман Шпек на прес-конференції в УНІАН.

"Дефіцит державного бюджету може бути вдвічі більше запланованого. Заплановано 82 мільярди гривень. Виникає питання прийняття рішення про тарифи і балансування бюджету, оскільки в другому півріччі може виникнути потреба ручного управління виконанням бюджету", - сказав він.

За словами Шпека, уряд не повинен тиснути на Національний банк з метою покриття дефіциту бюджету, оскільки це збільшує девальваційний і інфляційний тиск.

"Ми звертаємося до Національного банку з закликом не послаблювати грошово-кредитну політику, використовуючи силу, надану йому законодавством, бути на сторожі інфляції, здорової національної грошової одиниці, і нам дуже важливо, щоб уряд це також почуло, щоб вони розуміли, що у них немає іншого джерела, окрім того, який відкриють їх дії за програмою продовження реформ. Співпраця з МВФ відкриє доступ до інших засобів - Світового банку, Європейського Союзу", - підкреслив експерт.

Як повідомляв УНІАН, держбюджет на 2018 рік передбачає дефіцит у розмірі 81,8 мільярда гривень, або 2,4% ВВП.

Граничний розмір дефіциту в рамках програми співпраці з МВФ становить 2,5% ВВП.