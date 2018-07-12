У п'ятницю євро трохи подешевшає: курси від Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 13 липня: 100 USD – 2622,8045 гривні; 100 EUR – 3057,6655 гривні; 10 RUR – 4,2163 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 13 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2622,8045 (12 липня – 2622,7255)

100 EUR – 3057,6655 (12 липня – 3077,7684)

10 RUR – 4,2163 (12 липня – 4,2235)

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Як повідомляв УНІАН, 12 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,22/26,23 гривні/долар.

З моменту відкриття торгів гривня зміцнилася до долара на 4 копійки.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,61/30,62 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4116/0,4126 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,2282 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 498 угод на суму 303,70 мільйона доларів.