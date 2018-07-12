Китай закликав СОТ чинити опір протекціоністським заходам

Як заявив раніше офіційний представник мінкомерції КНР Гао Фен, влада США проводить "дестабілізуючу зовнішньоторговельну політику і здатна скерувати світ до стану економічної рецесії".

Китай закликає членів Всесвітньої торгової організації (СОТ) чинити опір протекціоністським заходам.

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву заступника міністра комерції КНР Вана Шоувеня на прес-конференції в Женеві.

"Ми не маємо недооцінювати негативні наслідки односторонніх протекціоністських заходів, - сказав він. - Ми маємо уважно поставитися до можливих наслідків таких дій, закликаємо всіх членів СОТ чинити опір заходам торгового протекціонізму", - підкреслив заступник міністра.

Як заявив раніше в четвер в Пекіні офіційний представник мінкомерції КНР Гао Фен, влада США "проводить дестабілізуючу зовнішньоторговельну політику і здатна скерувати світ до стану економічної рецесії". За його словами, Пекін ніколи не змириться з односторонніми кроками Білого дому і буде змушений відповідати США адекватними контрзаходами.