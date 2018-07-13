Brexit дозволить Британії укласти угоду про вільну торгівлю зі США - Мей
00:33, 13 липня 2018Фінанси
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За її словами, Британія є найбільшим світовим інвестором в економіку США.
Ілюстрація / REUTERS
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що вихід країни з Євросоюзу дозволить укласти угоду про вільну торгівлю зі США.
Про це повідомляє Sky News.
Про це вона сказала на банкеті організованому на честь приїзду президента США Дональда Трампа в Лондон.
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За її словами, Британія є найбільшим світовим інвестором в економіку США.
Вона також зазначила, що торговельна угода з Вашингтоном створить робочі місця і забезпечить економічне зростання як в Британії, так і в США.
Мей підкреслила, що дана угода дозволить скасувати бюрократичні перепони в торговельних відносинах між двома країнами.
Раніше повідомлялося, що Трамп прибув з робочим візитом до Великобританії.
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