Brexit дозволить Британії укласти угоду про вільну торгівлю зі США - Мей

За її словами, Британія є найбільшим світовим інвестором в економіку США.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що вихід країни з Євросоюзу дозволить укласти угоду про вільну торгівлю зі США.

Про це повідомляє Sky News.

Про це вона сказала на банкеті організованому на честь приїзду президента США Дональда Трампа в Лондон.

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За її словами, Британія є найбільшим світовим інвестором в економіку США.

Вона також зазначила, що торговельна угода з Вашингтоном створить робочі місця і забезпечить економічне зростання як в Британії, так і в США.

Мей підкреслила, що дана угода дозволить скасувати бюрократичні перепони в торговельних відносинах між двома країнами.

Раніше повідомлялося, що Трамп прибув з робочим візитом до Великобританії.