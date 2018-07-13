Київ посів 75 місце в рейтингу найдорожчих міст світу

Два швейцарських міста очолили рейтинг, складений швейцарським банком.

Швейцарський банк UBS опублікував рейтинг найдорожчих для проживання міст. Його очолили Цюріх і Женева.

Всього у рейтинг, опублікований на сайті UBS, увійшли 77 міст. У першу п'ятірку увійшли Осло, Копенгаген і Нью-Йорк. Київ зайняв 75 місце. Санкт-Петербург розташувався на 51 місці, Москва на 54.

За даними банку, щомісяця дохід сім'ї з трьох осіб для придбання мінімального набору необхідних товарів і послуг, не включаючи витрати на житло, в Цюріху становить $4,260. У Каїрі, який замикає рейтинг - $1,272. Витрати на житло будуть максимальними в Гонконгу та Нью-Йорку - майже $4 тисячі на місяць.

Як повідомляв УНІАН, раніше S&P підтвердило рейтинг Києва на рівні "В-".