"Негативний прогноз по інфляції": у НБУ пояснили підвищення облікової ставки

У НБУ очікують подальшого зростання споживчого попиту, зниження інтересу інвесторів до боргів України, зростання цін на енергоносії та можливого підвищення цін на газ на внутрішньому ринку.

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин пояснив підвищення регулятором облікової ставки на тлі уповільнення зростання інфляції негативним прогнозом щодо подальшого розвитку ситуації.

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Як зазначив Данилишин на своїй сторінці в соцмережі Facebook, підвищення облікової ставки на тлі уповільнення споживчої інфляції, на перший погляд, здається суперечливим кроком.

Разом з тим, він пояснив, що зниження зростання цін у першому півріччі обумовлено тимчасовими факторами, при цьому правління НБУ для прийняття рішень більшою мірою керується не ретроспективним аналізом, а прогнозом щодо подальшого розвитку ситуації, який вказує на можливі підстави для підвищення облікової ставки.

За словами Данилишина, серед цих підстав перспектива подальшого зростання споживчого попиту за рахунок зростання доходів населення, зниження інтересу інвесторів до суверенних боргових зобов'язаннях України, збереження інфляційних очікувань вище інфляційних цілей НБУ, вірогідність подальшого зростання світових цін на енергоносії, можливе підвищення в 2018 році адміністративно регульованих цін і тарифів у зв'язку з приведенням цін на газ на внутрішньому ринку до ціни імпортного паритету.

Голова Ради НБУ також зазначив, що підвищення облікової ставки може стати одним з чинників уповільнення економічного зростання, але разом з тим може призвести до підвищення ставок по ОВДП і депозитних сертифікатів НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк вирішив підвищити облікову ставку до 17,5% річних після того як двічі поспіль - в квітні і травні - приймав рішення зберегти її на рівні 17% річних.

Максимальна історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні в червні 2018 року в річному вираженні становила 9,9%, сповільнившись з 11,7% в аналогічному вираженні місяцем раніше.