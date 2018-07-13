Уряд Гройсмана погасить 1,4 мільярдів гривень боргів по зарплаті шахтарям

Тиждень тому Уряд також ухвалив рішення про виділення додатково 220 млн. грн. на погашення заборгованості по заробітній платі перед шахтарями за квітень та травень поточного року.

Відповідний законопроект № 8362 сьогодні був підтриманий 261 парламентарем. Ухвалені до бюджету зміни були напрацьовані у тісній співпраці з Урядом та рекомендовані особисто Володимиром Гройсманом, оскільки значна частка шахт в Україні знаходиться в державній формі власності.

Тиждень тому Уряд також ухвалив рішення про виділення додатково 220 млн. грн. на погашення заборгованості по заробітній платі перед шахтарями за квітень та травень поточного року. Заборгованість за попередні місяці буде погашена із виділених сьогодні 1,4 млрд. грн.

Паралельно, Уряд створив Національну вугільну компанію. В неї увійшло 33 державні шахти. Менеджмент компанії має якомога швидше визначитися, які шахти є перспективними і в які необхідно вкладати фінансовий ресурс для модернізації.

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Чітке бачення Уряду щодо реформування українських шахт міститься також в проекті нової Енергетичної стратегії України до 2035 року. Це, зокрема:

- оптимізація структури вугледобувних та інших державних підприємств вугільної галузі, покращення економічних та технічних показників їх діяльності;

- розвиток необхідної інфраструктури для посилення спроможності України забезпечувати обсяги експортно-імпортних операцій з вугільною продукцією;

- перехід на самоокупний видобуток з переорієнтуванням державної підтримки на охорону праці й захист навколишнього природного середовища;

- досягнення рівня видобутку вугілля, який забезпечить споживачів енергетичного вугілля переважно паливом національного видобутку.

Прем’єр міністр наголошує, що для недопущення потенційних криз в вугільній галузі в подальшому, Уряд поставив перед собою завдання покращити фінансово-економічний й технологічний стан вугледобувних підприємств, створити привабливі умови для залучення інвестицій в розвиток галузі, яка вкрай потребує повної модернізації, а також розв’язати питання соціальної сфери та екології в шахтарських регіонах.

"В перспективі Уряд хоче бачити українські шахти самодостатніми й прибутковими, лише це дозволить уникнути в майбутньому схожих ситуацій із невиплатою заробітних плат” - зазначають урядові експерти.