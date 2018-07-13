Витрати Пенсійного фонду з початку року зросли на 40%

У першому півріччі до бюджету фонду надійшло 167,9 мільярда гривень.

Витрати Пенсійного фонду в першому півріччі 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 39,9%, або на 49,7 мільярда гривень, і становлять 174,3 мільярда гривень.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті фонду.

Згідно з повідомленням, у першому півріччі до бюджету фонду надійшло 167,9 мільярда гривень, з яких 95,5 мільярда гривень становили власні кошти.

Як повідомляв УНІАН, сума виплат Пенсійного фонду України за 2017 рік становила 291,5 мільярда гривень (з урахуванням проведеної в грудні 2017 року виплати пенсій січня 2018 року в сумі 10,0 мільярда гривень), що на 13%, або 38,1 мільярда гривень більше, ніж за 2016 рік.

21 лютого 2018 року Кабмін ухвалив рішення про перерахунок та підвищення військових пенсій в середньому на 1,5 тисячі гривень з 1 січня без прийняття законодавчих змін. Підвищення пенсій військовим пенсіонерам буде відбуватися поетапно в 2018-2019 роках.