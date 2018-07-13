Фіскальна служба на третину скоротила перевірки великих платників податків

Офіс великих платників податків за шість місяців 2018 року донараховано 12,7 мільярда гривень грошових зобов'язань.

Державна фіскальна служба у першому півріччі 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротила кількість документальних перевірок великого бізнесу на 33% - до 380.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу великих платників податків.

Згідно з повідомленням, підрозділом аудиту Офісу за шість місяців 2018 року донараховано 12,7 мільярда гривень грошових зобов'язань, що на 6,1 мільярда гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Офіс зазначив, що майже половина позапланових контрольних заходів проводиться за ініціативою органів ГФС, а по іншим передбаченим Податковим кодексом України причин.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба України включила в план-графік перевірок на 2018 рік 5,5 тисяч платників податків - юридичних осіб до обсягів задекларованих доходів понад 1,2 мільярда гривень.