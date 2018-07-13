Що буде з доларом та євро після вихідних: курс від Нацбанку

Офіційний курс НБУ на 16 липня: 100 USD – 2623,3225 гривні; 100 EUR – 3054,3344 гривні; 10 RUR – 4,2112 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 16 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2623,3225 (13 липня – 2622,8045)

100 EUR – 3054,3344 (13 липня – 3057,6655)

10 RUR – 4,2112 (13 липня – 4,2163)

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Як повідомляв УНІАН, 13 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,23/26,24 гривні/долар.

Котирування гривні до долара до закриття торгів залишилися на рівні відкриття.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,61/30,62 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4116/0,4126 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,2332 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 488 угод на суму 321,32 мільйона доларів.