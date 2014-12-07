Кабмін дозволив тимчасовий імпорт електроенергії з Росії



Про це йдеться у відповідному розпорядженні уряду, інформує прес-служба Міненерго.

"Тимчасовий імпорт електроенергії із суміжних країн буде здійснювати державне підприємство "Укрінтеренерго". Передбачено, що ціна не повинна перевищувати середньозважений тариф за попередній місяць для енергогенеруючих компаній теплових електростанцій, що визначений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", - йдеться в повідомленні.

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Також, у розпорядженні зазначено, що "Укрінтеренерго" в установленому законодавством порядку здійснює продаж закупленої електроенергії оптовому постачальнику за ціною, що не перевищує середньозважений тариф за попередній місяць для енергогенеруючих компаній теплових електростанцій.