Російський економіст пророкує подальше падіння рубля, крах економіки РФ і всієї держави

Таку думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" висловив російський економіст Степан Демура.

"Більшість експертів, аналітиків та політиків взагалі зараз відмовляються зізнатися собі в одному простому факті. Що таке система управління в Росії, країни, як цілісного організму, де існує система управління, яку називають вертикаллю влади або Політбюро-2? Нічого подібного, систему управління я називаю ДДА - дурні, дурні, абсурд. Дурні дають накази, дурні їх виконують, що отримуємо на виході - абсурд, повний абсурд. Ніякої стратегії у Путіна не було, і немає. Вся його тактика дуже проста, зводиться до наступного: щось зробити, подивитися на реакцію. Якщо отримав дуже боляче, йдемо в іншому напрямку. Якщо ніби боляче, але не так сильно вдарили, ну що ж, будемо тиснути далі в цьому напрямку. От і все", - зокрема, зазначив він.

"А там якісь висновки, які тривають більше, ніж півкроку, - це не його коник і не коник його оточення, на мій погляд", - впевнений експерт.

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На думку експерта, "Крим планувався, можливо, і раніше, тому що в Кремлі не сприймають Україну як якусь незалежну або життєздатну країну. Наприклад, прапори так званої Недоросії чи Лугандонії були засвічені на всяких зібраннях на Селігері і в 2011, і в 2012 році, тому якась частина цього готувалася. Але анексія чи окупація Криму, я думаю, це було спонтанне рішення Путіна, бо тільки що абсолютно аналогічний йому режим, просто один в один аналогічний, злетів за якісь два місяці".

"Що потрібно робити? Коли така ж...а в країні, отже, потрібно говорити про патріотизм, що ми великі, що ми встаємо з колін і, зрозуміло, поки є хліб та видовища, потрібно підкинути народу чергове видовище. Ось і підкинули. Що сталося з рейтингом Путіна? Він злетів у небеса. Тому цей тактичний хід спрацював, на це і розраховували, - пояснив він мотивацію дій влади Росії.

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"Хоча наслідки вони, я думаю, абсолютно не прораховували. Грузія їм зійшла з рук, вони думали, що і Крим зійде з рук. Якщо б сюди не втрутилися американці, якби Путін не поліз на схід України, я думаю, що європейці Крим би йому пробачили. Побузили б, побузили, але Крим би пробачили. Але все зайшло занадто далеко", - підкреслив Демура.

Також він упевнений, що в нинішній ситуації росіянам краще покидати свою країну.

"Іншого шляху я в даний момент не бачу. Я говорив, що якщо до кінця 2014 року в Росії не почнуться погроми, то я їду з країни. Вони не почалися, народ знову "схавав" цю приготовану кремлівськими пропагандистами страву. І у мене складається таке враження, що країна близька до проходження точки неповернення, після якої вона перестане бути країною, у якої є якесь майбутнє", - резюмував економіст.