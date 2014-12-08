Китай став першою економікою в світі - МВФ
09:26, 08 грудня 2014Фінанси
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Вперше за багато десятиліть США втратили статус найбільшої економіки в світі, а Китай став номером один.
REUTERS
Обсяг національного економічного виробництва за 2014 рік в Китаї склав 17,6 трлн доларів, а в США ця цифра досягла 17,4 трлн доларів, пише FoxNewsсо посиланням на звіт Міжнародного валютного фонду (МВФ).
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Ще 14 років тому США виробляли майже в три рази більше, ніж Китай. Зараз на Китай припадає 16,5% світової економіки, порівняно з 16,3% для США, повідомляє ZN.ua.
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