Китай став першою економікою в світі - МВФ

Обсяг національного економічного виробництва за 2014 рік в Китаї склав 17,6 трлн доларів, а в США ця цифра досягла 17,4 трлн доларів, пише FoxNewsсо посиланням на звіт Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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Ще 14 років тому США виробляли майже в три рази більше, ніж Китай. Зараз на Китай припадає 16,5% світової економіки, порівняно з 16,3% для США, повідомляє ZN.ua.

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