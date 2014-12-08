Місія МВФ продовжить роботу в Україні з 9 по 18 грудня

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) під керівництвом Ніколая Георгієва буде працювати у Києві в період з 9 по 18 грудня, повідомили УНІАН у представництві Фонду з посиланням на заяву постійного представника МВФ в Україні Жерома Ваше.

Нагадаємо, 26 грудня Міжнародний валютний фонд, місія якого працювала в Києві з 11 по 25 листопада, повідомив про наміри продовжити дискусії з українською владою після формування нового уряду.