Спад в економіці Японії виявився сильнішим, ніж прогнозував уряд країни

Ударом по позиціях прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе стали опубліковані сьогодні уточнені дані про економічний спад в країні в липні-вересні, передає ПРАЙМ.

Як оголосив уряд, в цей період валовий внутрішній продукт /ВВП/ країни скоротився в річному численні на 1,9%. Раніше, у попередній доповіді Кабінет міністрів говорив про спад на 1,6%.

Читайте такожЯпонія вимагає від Росії забезпечення продовження перемир'я в УкраїніВВП у Японії скорочується вже другий квартал поспіль. Експерти єдині в думці, що країна ніяк не може оговтатися від підвищення в квітні споживчого податку з операцій купівлі-продажу з 5 до 8%.

"Багато підприємців очікували, що уточнені дані щодо третього кварталу будуть краще попередньо оголошених, - говорить головний аналітик компанії "Toyo Securities Co." Рюта Оцука. - Тому сьогоднішнє несподіване оголошення стало психологічним шоком для інвесторів". Втім, експерт вважає, що негативний вплив від цього буде, швидше за все, тимчасовим.

"Сьогоднішня доповідь уряду малює досить бляклу картину японської економіки, - відзначає експерт токійського "NLI Research Institute" Таро Сайто. - Однак ми все-таки очікуємо поліпшення ситуації, хоча і поступового. Слабка ієна, зокрема, допоможе відновленню у багатьох галузях промисловості".

Сьогодні в 11:00 за місцевим часом (05:00 мск) за долар давали в районі 121,5 ієни - приблизно на 1,3 ієни більше, ніж у другій половині дня в п'ятницю.

Спад в економіці підриває віру в успіх активної політики стимулювання кон'юнктури, яку проводить прем'єр-міністр Сіндзо Абе, і викликає розчарування в країні. Тим не менш, як вважають експерти, правляча Ліберально-демократична партія Японії все одно здобуде перемогу на майбутніх 14 грудня загальних виборах в ключову нижню палату парламенту, оскільки оголошення дострокових виборів застало опозицію зненацька і не дало їй шансів на підготовку до виборчої кампанії.