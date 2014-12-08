Російський рубль знову обвалився

Курс долара до рубля на Московській біржі за станом на 10.10 мск понеділка зріс на 55 коп. порівняно з рівнем закриття попереднього дня і досяг 53,06 руб., повідомляє ТАСС.

Курс євро до рубля збільшився на 54 коп., до 65,19 руб.

Вартість бівалютного кошика, що складається з €0,45 і $0,55, зросла на 54 коп., до 58,49 руб.

Читайте такожОбвал на ринку нафти триває на тлі прогнозу банку Morgan StanleyЯк повідомляв УНІАН, російський рубль уже тривалий час стрімко девальвує через сильне зниження цін на нафту і санкції Заходу щодо Росії через її агресію проти України, зокрема окупацію Криму.

Обвал на ринку нафти посилився через рішення ОПЕК не знижувати видобуток. Відповідно, триває і обвал рубля.