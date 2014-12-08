Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні

Поточний тиждень не віщує змін динаміки пари долар/гривня, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, каталізаторами ослаблення гривні продовжать виступати такі причини, як невирішеність ситуації в Донбасі, недостатній рівень ліквідності на міжбанківському ринку, політична нестабільність і низький рівень інвестиційної привабливості України. Додатковим чинником психологічного тиску на учасників міжбанківського ринку та підтримкою девальваційних побоювань виступить факт того, що за минулий тиждень НБУ підвищив офіційний курс долара на 2,39% до рівня 15,41 грн. Це ставить під сумнів ймовірність зміцнення гривні.

Читайте такожЦентробанк Росії визнав поточний курс рубля загрозою для фінансової стабільності У той же час, основна увага на тижні буде прикута до питань, пов'язаних з бюджетом країни на 2015 рік, що є важливим для отримання чергового траншу фінансової підтримки від МВФ. Без орієнтирів щодо розподілу бюджетних коштів у наступному році МВФ побоюється продовжувати співробітництво з Україною.

Середній курс продажу готівкового долара на тижні може перебувати в діапазоні 15,90-16,20 грн.

На динаміку євро в Україні на поточному тижні, в основному, впливатиме поведінка курсу гривні. Пара EUR/USD може опинитися під тиском даних з ділової активності в світовій промисловості за листопад. Учасники фінансових ринків продовжать використовувати цю статистику як привід для покупок долара США. Євро на міжнародному ринку в цей період може торгуватися в діапазоні 1,2100-1,2400. Середній курс продажу готівкового євро в цьому випадку, при стабільному курсі долара США, може скласти 19,97-20,46 грн.

Пара USD/RUB найближчим часом має шанси на зниження. Пара відійшла від рекордних максимумів, багато в чому, завдяки діям Банку Росії, який крім інтервенцій зробив ще одну спробу знизити попит на іноземну валюту, вирішивши довести ставку за валютним РЕПО до LIBOR +50 б.п., що в 4 рази нижче попередніх значень. Це підтримає позиції рубля у зв'язку з вирішенням питання дефіциту валюти, хоча не виключено, що оптимізм покупців рубля буде помірним. Крім того, поточні рівні USD/RUB занадто високі, що створює додаткову загрозу подальшого втручання ЦБ з допомогою інтервенцій, а це може обмежити подальше зростання пари. Курс продажу готівкового рубля в Україні на поточному тижні може скласти 0,30-0,315 грн.