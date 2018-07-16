Зростання економіки Китаю сповільнилося до 6,7%

На поточний рік китайська влада поставила завдання досягти зростання 6,5%.

ВВП Китаю за підсумками другого кварталу 2018 року зріс на 6,7%, знизивши темпи зростання порівняно з першим кварталом, коли цей показник становив 6,8%.

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Про це повідомляється на сайті державного статистичного бюро КНР, передає kommersant.ru. При цьому зростання ВВП Китаю за перше півріччя виявилося вищим за очікування - 6,8% в річному вираженні при прогнозі в 6,7%.

За підсумками всього 2017 року зростання ВВП становило 6,9%. На поточний рік китайська влада поставила завдання досягти зростання 6,5%. Економісти очікують подальшого уповільнення зростання китайської економіки.