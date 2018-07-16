Китай і Євросоюз створять спільну групу з реформи СОТ

Метою реформ є адаптація організації до нових ринкових реалій.

Європейський союз і Китай домовилися про створення спільної групи з реформування Світової організації торгівлі (СОТ) з метою адаптувати організацію до нових ринкових реалій.

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Про це повідомив голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер, який разом з президентом Євросоюзу Дональдом Туском перебуває з візитом у Пекіні, передає kommersant.ru. «Я вітаю той факт, що ЄС і Китай домовилися створити спільну групу з питань реформування СОТ, і мова йде не тільки про те, щоб створити групу, але і щоб досягти результатів», - розповів Юнкер.

Раніше Дональд Туск звернувся до світових лідерів, в тому числі, президентів Росії та США, які зустрічаються сьогодні в Гельсінкі, з закликом реформувати СОТ. «Загальним обов'язком Європи і Китаю, Америки і РФ є не руйнувати порядок, а поліпшити його. Не починати торгові війни, які так часто в історії переростали в конфлікти, а сміливо і відповідально реформувати міжнародний порядок, заснований на правилах, - цитує Туска Financial Times. - Тому я закликаю наших китайських друзів, а також президентів Трампа і Путіна спільно почати процес реформи СОТ».

На початку липня в США вступили в силу 25-відсоткові ввізні мита на 818 найменувань китайських товарів загальним обсягом на $34 млрд в рік. Китай у відповідь ввів рівнозначні мита проти товарів з США. Раніше США ввели 25-відсоткове мито на імпорт сталі та алюмінію з інших країн, зробивши виняток лише для Канади і Мексики, які разом з США входять в зону вільної торгівлі NAFTA. У відповідь ЄС обклали митом низку американських товарів.