Кабмін хоче ввести кримінальну відповідальність за контрабанду

Прем'єр висловив надію, що Фіскальна служба не припинятиме процеси наведення порядку на кордоні.

Кабінет міністрів України підготував проект закону, який запроваджує кримінальну відповідальність за будь-які прояви контрабанди на кордоні та сприяння їм, і готовий вести консультації з Верховною Радою з цього приводу.

Читайте такожКонтрабанда позбавляє Україну $4 мільярдів на рік - Аваков

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє Урядовий портал.

"Ми підготували проект закону про введення кримінальної відповідальності. Будемо проводити консультації з парламентом для того, щоб удосконалити документ і прийняти рішення. Наш план і взаємодія набиратимуть обертів", - зазначив він.

Гройсман висловив надію, що Державна фіскальна служба в межах своїх повноважень не припинить процеси наведення порядку на кордоні. "Вони (митники) зараз стоять на передовій нашої боротьби і будуть якісно і професійно робити свою справу, не зупинятися у виконанні завдань щодо детінізації економіки", - підкреслив прем'єр-міністр.