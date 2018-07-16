«Лото-Забава»: в Україні з’явився новий онлайн мільйонер

Вартість гри переможця склала 20 гривень, а у своєму білеті він «закреслив» три горизонталі з двома пільговими підковками.

15 липня 2018 року ще на початку 988-го тиражу «Лото-Забава» стало відомо про гарантовану появу нового мільйонера - вже 17-го у 2018 році та 296-го за всю історію цієї лотереї. Ним виявився щасливчик, який 14-го липня придбав лотерейний білет у мережі Інтернет, скориставшись офіційним сайтом оператора «М.С.Л.». Наразі відомо, що вартість гри переможця склала 20 гривень, а у своєму білеті він «закреслив» три горизонталі з двома пільговими підковками.

Зазначимо, що зазвичай розмір грошового призу за таку комбінацію закреслених горизонталей дорівнює 200 000 гривень. Проте завдяки тому, що перша кулька, яка випала з головного лототрону на початку ефіру, була парною, №62, то за новими правилами «Лото-Забава» це означає, що у тиражі обов’язково з’явиться новий мільйонер. Саме ним і виявився онлайн-щасливець.

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» щиро вітає нового мільйонера та радить йому звернутися на гарячу лінію за телефоном 0(800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшу.

Разом із тим «М.С.Л.» запрошує переможця приєднатися до елітного «КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ «М.С.Л.» і взяти участь у подарунковій VIP-програмі під назвою «Два дні з життя мільйонера», яка розрахована на двох осіб: переможця та його супутника чи супутницю.

Програма передбачає два дні, протягом яких щасливчики сповна зможуть відчути як живуть справжні мільйонери. На них чекатимуть безліч приємних несподіванок і вражень, серед яких: готель у центрі столиці, статусні ресторани, індивідуальна фотосесія, участь у прямому ефірі улюбленої лотереї, бранч з ведучими «Лото-Забава», білосніжний лімузин тощо.

Нагадаємо, що всіма перевагами членства у «КЛУБІ МІЛЬЙОНЕРІВ «М.С.Л.» вже встигли скористатися чимало переможців, детальніше про яких завжди можна дізнатися у окремому розділі на сайті «М.С.Л».

Серед таких щасливців є й такі, які придбали лотерейні білети онлайн. Так, першим онлайн-мільйонером «Лото-Забава» став Анатолій Юрченко з м.Бориспіль – переможець тиражу №898 від 23 жовтня 2016 року, який приїздив до столиці у листопаді того ж року. Цікаво, що пан Анатолій вже встиг втілити у життя деякі свої мрії завдяки лотереї, про що розповів через рік після виграшу.

Одна з багатьох свій мільйонерський уїк-енд отримала у подарунок і Олександра Гошкович, яка зірвала джекпот «Лото-Забава» у 3 мільйони гривень у тиражі №973 від 1 квітня 2018 року. Вона так само придбала виграшний білет завдяки мережі Інтернет і приїхала до Києва з Миколаївської області разом зі своєю онучкою. Це були по-справжньому незабутні два дні, адже окрім звичайних розваг, пенсіонерка здійснила своє бажання та побачила Київ з висоти пташиного польоту.

Нагадаємо, що розіграші «Лото-Забава» відбуваються щонеділі о 9:00 на телеканалі «1+1».